Altenstadt

vor 20 Min.

Altenstadter Schätze sollen das Schulmuseum in Ichenhausen bereichern

Plus Das Bayerische Schulmuseum in Ichenhausen wird ausgebaut, dabei spielen historische Unterlagen aus dem Pfarrarchiv von Altenstadt eine wichtige Rolle.

Von Zita Schmid

Das Bayerische Schulmuseum in Ichenhausen soll um eine jüdische Abteilung erweitert werden. Dokumente aus dem Altenstadter Pfarrarchiv sollen hier zukünftig zu sehen sein. Denn hier schlummern zahlreiche, noch erhaltene Unterlagen, die für das Schulmuseum interessant sind und die dafür bereits digital erfasst wurden.

"Auch vor 160 Jahren schlugen die Schüler anscheinend über die Stränge", meint Alwin Müller und lacht. Er ist Pfarrarchivar und hat eine Strafarbeit aus der Sütterlin-Schrift übertragen. Diese stammt aus dem Jahr 1864. Damals waren Rabbiner Emmanuel Schwab als Hauptlehrer und Nathan Weiß als Schulgehilfe tätig. Als Strafarbeit mussten eine Reihe von Mädchen einen Text schreiben, wie man sich in der Schule zu benehmen hat. "Ein guter Schüler muss in der Schule sittsam, aufmerksam und fleißig sein, dem Lehrer aufs Wort gehorchen und die Wahrheit dem Lehrer aufrichtig sagen", beginnen die Sätze. Zudem "muss ein guter Schüler ordentlich gekleidet gekämmt und gewaschen in der Schule erscheinen." Was der Anlass für die Strafarbeit war, ist nicht festgehalten, dafür aber die Namen von neun betroffenen Mädchen.

