Altenstadter Schützen krönen neue Könige

Kürzlich fand die heiß ersehnte Königsproklamation des Schützenvereins Altenstadt statt. Wie jedes Jahr ging es darum, die besten Schützinnen und Schützen des vergangenen Jahres zu ehren und die herausgeschossenen Preisschießen aufzulösen.

Als Vereinsmeister in den einzelnen Abteilungen Bogen, Luft, Kleinkaliber und Großkaliber und in ihren jeweiligen Disziplinen wurden für das vergangene Sportjahr Pauline Späth, Helena Griep, Albert Walker, Andreas Degele, Leon Scheer, Patrick Gröger, Thomas Moll, Marc Buck, Gisela Griep, Ralph Kränzle, Daniel Gaus und Marcel Stiel ausgerufen. Die genauen Platzierungen können auf der Homepage des Schützenverein Altenstadt (www.sv1905-altenstadt.de) eingesehen werden. Neben den vielen Preisschießen des letzten Jahres galt es als Höhepunkt des Sportjahres,, den Schützenkönig für das kommende Jahr zu küren. Nachdem Reinhold Walker als Gewinner der Königsscheibe ausgerufen war, ging es daran, die alten Könige zu entthronen. Der Erste Vorstand Harald Salzgeber staunte anschließend nicht schlecht, als er sich am Ende ausgerechnet selbst die Königskette umlegen durfte. Er konnte sich gegen alle anderen Teilnehmer mit einem 24,9 Teiler durchsetzen. Als Wurstkönig wurde der Sportleiter Rainer Engel geehrt und Altenstadts ältester noch aktiver Schütze, Ulrich Steidele, belegte Platz drei und bekam somit die Brezenkette. Die Entscheidung bei den Aktiven war dieses Jahr besonders knapp: Zwischen dem Königsschuss und dem Schuss für Platz drei lagen nur 0,7 Teilerpunkte, also 0,007 Millimeter! Bei der Jugend war es dieses Jahr durch die starke Jugendtruppe auch wieder spannend. Die bisherige Königin Pauline Späth konnte sich abermals knapp mit einem 48,3 Teiler durchsetzen und gewann somit ihre dritte Königswürde in Folge. Wurstkönigin wurde Helena Griep und die Brezenkette ging an Alica Westermann.

