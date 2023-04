Angebliche Spendensammler beklauen Seniorin Altenstadt

Schmuck im Wert von rund 1000 Euro haben zwei bislang unbekannte Täter von einer 85-Jährigen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Dreiste Diebe haben eine Seniorin in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Altenstadt beklaut. Am Freitag gegen 11.30 Uhr klingelten die Täter bei der 85-Jährigen und behaupteten, Spenden für Behinderte zu sammeln. Die Täterin, deren Identität unbekannt ist, wurde daraufhin von der Seniorin in die Wohnung gelassen und lenkte diese ab. Ein männlicher Komplize folgte unbemerkt in die Wohnung und durchwühlte in einem anderen Raum sämtliche Schränke. Er entwendete mehrere Goldketten und Schmuck im Wert von etwa 1000 Euro, berichtet die Polizei. Die 85-Jährige verwies die Spendensammler dann relativ rasch der Wohnung.

Bei den unbekannten Tätern handelte es sich um eine etwa 28- bis 30-jährige Frau, etwa 1,80 Meter groß mit kräftiger Statur und kurzen schwarzen Haaren, bei dem unbekannten Täter soll es sich um einen etwa 30 bis 32 Jahre alten Mann, etwa 1,80 Meter groß und kräftig gehandelt haben. Beide waren hell bekleidet, sodass es den Anschein erweckte, es könnte sich hierbei um Pfleger handeln. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)