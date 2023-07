Aquaplaning auf der A7: Autofahrer wird bei Altenstadt schwer verletzt

Auf der regennassen Fahrbahn der A7 haben sich am Dienstagabend mehrere Unfälle ereignet. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 45.000 Euro.

Der starke Regen am Dienstagabend hat auf der A 7 drei Verkehrsunfälle ausgelöst. Nach Angaben der Polizei war jeweils nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache.

Ein 64-jähriger Autofahrer wurde am Dienstagabend bei einem Aquaplaning-Unfall auf der A7 schwer verletzt. Er war gegen 21.45 Uhr auf der Autobahn kurz nach der Anschlussstelle Altenstadt in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als er laut Polizei offensichtlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem BMW ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug brach nach rechts aus und schleuderte im Bereich der Behelfsausfahrt kurz vor der Eisenbahnbrücke in die Böschung. Dort überschlug es sich mehrfach, schrammte kurz an den Leitplanken entlang und blieb nach rund hundert Metern Schleuderfahrt im Wildschutzzaun stecken.

Fahrer kann sich bei Altenstadt schwer verletzt aus zerstörtem Auto befreien

Der Fahrer konnte sich zwar selbst aus dem total zerstörten Wrack seines Autos befreien. Er hatte aber nach Angaben der Polizei bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Nachdem Zeugen und Ersthelfer einen Notruf abgesetzt hatten, versorgten Notarzt und Rettungsdienst den Verletzten und brachten ihn anschließend in eine Klinik. Die Feuerwehr Altenstadt sicherte die Unfallstelle ab und leuchtete diese für die polizeiliche Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen aus. Der Verkehr konnte auf der Überholspur ungehindert an der Unfallstelle vorbeifließen. Die Feuerwehr Illertissen hatte im Bereich der Ausfahrt Altenstadt eine Vorwarnung erstellt. Am Auto und den Leitplanken entstand hoher Sachschaden, der von der Polizei mit rund 33.000 Euro angegeben wird.

Bereits zuvor war ein 36-jähriger Autofahrer ebenfalls zwischen Illertissen und Altenstadt auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Sein Auto krachte gegen die Mittelschutzplanke. Glücklicherweise konnte er unverletzt mit seinem noch fahrbereiten Fahrzeug weiter fahren, nachdem die Unfallaufnahme erfolgt war. Eine 22-jährige Frau verlor auf Höhe Woringen, in Richtung Süden fahrend, die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte ebenfalls mit der Mittelschutzplanke. Sie blieb zwar laut Polizei unverletzt, ihr Fahrzeug war aber nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (mit AZ)