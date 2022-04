Arbeiten an Altenstadter Illerbrücke: Umleitung für Autofahrer

Die Kreisstraße zwischen Altenstadt und Oberbalzheim/Sinningen wird in Kürze für Autos und Lastwagen gesperrt. Für wie lange eine Umleitung notwendig ist.

Im vergangenen Jahr hat das Staatliche Bauamt Krumbach Teile der Altenstadter Illerbrücke saniert. Es hat ein Bauelement der Brücke - die sogenannte Übergangskonstruktion - erneuern lassen. Jetzt wird noch einmal eine Sperrung der Kreisstraße NU19 zwischen Altenstadt und Oberbalzheim/Sinningen notwendig. Das bedeutet Umwege für den motorisierten Verkehr.

In der kommenden Woche stehen Restarbeiten an, teilt die Behörde mit. Sie sind notwendig, um die Sanierungsmaßnahme vollständig abschließen zu können. Ab Montag, 25. April, bis voraussichtlich Mittwoch, 27. April, kann der Kraftfahrverkehr die Illerbrücke, die Bayern und Baden-Württemberg verbindet, nicht passieren. Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann den Weg weiterhin nutzen.

Illerbrücke bei Altenstadt gesperrt: Es gibt zwei Umleitungsstrecken

Während der Arbeiten werden zwei mögliche Umleitungsstrecken für die Straßenverkehrsteilnehmer eingerichtet. Einerseits kommen sie von Altenstadt über Kellmünz, Dettingen an der Iller und Kirchberg an der Iller nach Sinningen und Oberbalzheim. Andererseits gelangen sie über Jedesheim und Dietenheim ins benachbarte Baden-Württemberg. Der Verkehr in die Gegenrichtungen wird analog geführt.

Als Übergangskonstruktion bezeichnet man die Nahtstelle zwischen Brücke und anschließender Straße. Sie gleicht Verformungen aus, die zum Beispiel durch Temperaturänderungen oder die Verkehrsbelastung entstehen. Für die Erneuerung des Bauelements war im November und Dezember schon einmal eine mehrwöchige Straßensperrung fällig. Der Landkreis Neu-Ulm investiert laut einer Mitteilung des Staatlichen Bauamts vom Herbst rund 130.000 Euro in die Maßnahme. (stz)