Ast bricht von Baum ab: Feuerwehreinsatz am Mühlbach in Altenstadt

Die Feuerwehr Altenstadt rückt am frühen Samstagmorgen aus, um einen Baum zu sichern. Der Kommandant rät der Marktgemeinde, die Weide überprüfen zu lassen.

Am frühen Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr ist die Feuerwehr Altenstadt an die nördliche Einmündung der Friedhofstraße in die Memminger Straße gerufen worden: Dort war über Nacht von einer etwa zwanzig Meter hohen Weide am Mühlbachufer ein großer Ast abgebrochen, wenige Meter vor der „Alten Bleiche“. Ein weiterer Ast hing lose in der Baumkrone. Ursache für den Absturz des Astes war vermutlich die Tatsache, dass dieser innen weitgehend verfault und durch anhaltenden Regen so schwer geworden war, dass er abbrach.

Es gibt noch weitere Äste im Baum, die möglicherweise herunterfallen könnten

Glücklicherweise entstand kein weiterer Schaden, weil nachts niemand an der Mühlbachbrücke unterwegs war. Der noch in der Krone hängende und ebenfalls abgebrochene Ast wurde von der Drehleiter aus in Teile zerlegt und zu Boden gelassen. Die nähere Umgebung wurde abgesperrt. Kommandant Christian Link meldete an die Marktgemeinde, dass der Baum von Fachleuten überprüft werden solle, ob er eventuell sicherheitshalber komplett gefällt werden müsste. Der Stamm ist komplett von Efeu umwachsen und in der Krone sind mehrere Äste zu erkennen, die den Verdacht aufkommen lassen, dass sie bei entsprechender Wetterlage möglicherweise ebenfalls herunterfallen könnten. (wis)