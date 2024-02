Die Narren übernehmen die Macht in den Rathäusern

Beim Getöse in Altenstadt spielen auch die Bauernproteste eine wichtige Rolle. Beim Rathaussturm in Ranzenburg ist auch ein wichtiger Sonntag im Juni im Blick.

Mit Gerätsche, Gebimmel und Kanonenschüssen stürmten die Altenstadter Narren mit großem Getöse das Rathaus. Traditionell allen voran die Unteroicher Keazalälle, unterstützt von Hästrägern der Schella Vegl, Schedder-Häxa und Grias Boale sowie angefeuert von der Guggamusik der Bläach Gugga Fätzzer. Zudem heuer auch – ganz aktuell – unterstützt von "Baura" mit Protestplakaten. Nach dem Motto: "Gemeinsam ham mir so a Macht" hatten Bürgermeister Wolfgang Höß und seine Rathausbesetzung keine Chance. Sie wurden vors Haus geführt und an den Pranger gestellt.

Die Unteroicher Keazalälle, die inzwischen seit 50 Jahren die närrische Amtsübernahme anführen, gingen in gewohnter Manier so auch bei ihrem Jubiläum wieder schonungslos mit der "Obrigkeit" ins Gericht. "Ohne Metzger send wir in Not. Ma nimmt uns die Wurscht vom Brot", kamen Geschäftsschließungen im Ort zur Sprache. Oder auch die wohl viel zu kleinen Ortstafeln. Da hieß es: "Altastadt hat it bedacht, dass so viel los isch in der Stadt. Ortstafla send viel zu kloi, mehr als oi Feschdle darf it sei."

Es war ein Festabend, wie man ihn sich seit Langem gewünscht hatte: Der "Gompige" eröffnete auch in Ranzenburg die Reihe der närrischen Tage. Foto: Wilhelm Schmid

Prinz Manu II. übernahm die Regentschaft in Ranzenburg

Es war ein Festabend, wie man ihn sich seit Langem gewünscht hatte: Der "Gompige" eröffnete auch in Ranzenburg die Reihe der närrischen Tage, und dazu hatte sich auf dem Marktplatz ein überaus großes Publikum eingefunden. Bewirtet in traditioneller Verbundenheit von allen Zünften aus Ranzenburg und Ranzenweiler, ließen es sich junge und ältere Närrinnen und Narren gut gehen.

Nach dem Fasnet-Ausgraben und dem Fackelumzug gingen die Ranzenburger Hexen daran, den Schultes auf Sturmleitern aus dem Rathaus zu holen, wo dieser sich im oberen Stockwerk verschanzt hatte. Angesichts der Übermacht ergab sich Christopher Eh und ließ sich mitsamt dem Stadtschlüssel auf die Bühne entführen. Stadtkapelle und Spielmannszug hatten die Feierlichkeiten umrahmt, und so gab "der OB" seine Erfolge und Pläne bekannt, wobei er nicht vergaß, zu zahlreicher Wahlbeteiligung bei den baden-württembergischen Kommunalwahlen am Sonntag, 9. Juni, aufzurufen.

Er erhielt als erster den neuen Ranzenburger Fasnetsorden aus den Händen von Prinzessin Anete I. die auch den Stadtschlüssel sicher verwahrte, während Prinz Manu II. seine Proklamation vortrug und damit die Regentschaft bis zum Kehraus übernahm. Danach wurde gemäß alter Tradition noch auf dem Platz und in diversen Lokalen weiter- gefeiert.