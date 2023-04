Altenstadt

Auch der Frauenbund Altenstadt beschließt die Auflösung

Das Hungertuch in Altenstadt haben Mitglieder des Frauenbundes geschaffen. Nach 70 Jahren löst sich der Zweigverein nun auf.

Plus Das Sterben der Ortszweigvereine geht weiter: Nun gibt auch die Altenstadter Gruppe auf. Vieles, was die Frauen in 70 Jahren schufen, bleibt bestehen.

Sieben Jahrzehnte lang wirkte der Altenstadter Frauenbund in der Pfarrei und gestaltete das kirchliche Leben in vielfältiger Weise mit. Nun haben Mitglieder die Auflösung des Zweigvereins des Katholischen Deutschen Frauenbundes beschlossen. Ein Schritt, der mangels notwendiger Vorstandskandidatinnen unumgänglich geworden war.

Ende vergangenes Jahr noch feierte der Zweigverein sein 70-jähriges Bestehen. Adventsbasare, Flohmärkte, Einkehrtage, Frühstücke, die Gestaltung verschiedener Gottesdienste oder auch der über Jahrzehnte bestehende Singkreis des Vereins waren dabei nur wenige Beispiele aus der langen Chronik und dem großen ehrenamtlichen Einsatz der Frauen. 26 Gründungsmitglieder sollen es einst im Dezember 1952 gewesen sein. Auch das steht in den Aufzeichnungen.

