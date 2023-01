Altenstadt

vor 16 Min.

Auf dem Obermeier-Gelände in Altenstadt geht es weiter

Die Brach- und Kiesflächen neben dem Altenstadter Marktplatz sollen in naher Zukunft bebaut werden. Gegen die Erweiterung des ehemaligen Obermeier-Geländes um zwei Gebäudekomplexe bestehen keine grundlegenden Bedenken.

Plus Das Areal in Altenstadt hat sich in den vergangenen fünf Jahren stark entwickelt. Jetzt sollen Wohnhäuser und eine weitere gewerbliche Nutzung dazukommen.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Der Bebauungsplan "Obermeier-Gelände" hat einen wichtigen Schritt nach vorn gemacht – hier sollen unter anderem zwei neue Mehrfamilienhäuser entstehen. In seiner letzten Sitzung hat der Marktgemeinderat die Ergebnisse der Auslegung der Planung samt Beteiligung der Träger öffentlicher Belange diskutiert und abgewogen. Dabei ging es auch um eine zusätzliche Ausfahrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen