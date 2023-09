Auffahrunfall auf der A7 bei Altenstadt verursacht langen Stau

Am Montagvormittag sind auf der Autobahn zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Der Verkehr auf der A7 staute sich bis auf Höhe Tiefenbach zurück.

Gegen 9.20 ereignete sich auf der Autobahn A7, kurz vor der Ausfahrt Altenstadt in Fahrtrichtung Süden, ein Auffahrunfall, der zwar glimpflich verlief, aber für einen langen Stau sorgte. Das von hinten auffahrende Fahrzeug war auf der linken Spur stehen geblieben; der vorausfahrende Autofahrer konnte sein Fahrzeug am Beginn der Ausfahrspur rechts abstellen. Verletzt wurde erstem Anschein nach niemand. Der genaue Hergang und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.

Obwohl der Verkehr einspurig zwischen den Unfallfahrzeugen durchgeleitet wurde, entwickelte sich doch ein Stau, der am Vormittag bis auf Höhe Tiefenbach und somit etwa zwölf Kilometer weit zurückreichte. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten sollte sich der Stau sich in absehbarer Zeit auflösen. Die Feuerwehr Illertissen war an der Unfallstelle tätig und wird bei der Stauabsicherung von der Feuerwehr Weißenhorn mit dem Vorwarnanhänger unterstützt. (wis)