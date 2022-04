Auffahrunfall auf der A7: Fahrer kümmert sich nicht weiter um den Schaden

Die Autobahnpolizei berichtet von einer Unfallflucht auf der A7 bei Altenstadt. Ein Schaden in Höhe von 3000 Euro entstand.

In einem Stau hat sich am Montagnachmittag ein Auffahrunfall auf der A7 in Fahrtrichtung Füssen kurz vor Altenstadt ereignet. Ein noch unbekannter Fahrer eines braunen Citroën Berlingo krachte in einen Mazda, in dem eine 43-Jährige am Steuer saß. Verletzt wurde niemand. Aber Schaden von etwa 3000 Euro entstand am Mazda.

Nachdem sich die 43-Jährige kurz mit dem Unfallverursacher ausgetauscht hatte, setzte sich dieser einfach wieder in sein Auto und fuhr weiter. Die Frau sah noch, wie der Citroën an der Anschlussstelle Altenstadt abfuhr und konnte sich Teile des tschechischen Kennzeichens merken. Eine Fahndung blieb jedoch erfolglos. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Unfallfluchtfahnder der Autobahnpolizei Memmingen. (AZ)