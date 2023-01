Auffahrunfall auf der Autobahn A7: Zwei Fahrer werden verletzt

Ein 76 Jahre alter Autofahrer ist auf der A7 bei Altenstadt offenbar ungebremst auf den Vorausfahrenden aufgefahren. Bei dem Unfall entsteht hoher Sachschaden.

Am frühen Montagmorgen ist es auf der A7 zwischen Altenstadt und Illertissen zu einem Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 44-Jähriger aus dem Unterallgäu gegen 6.20 Uhr mit durchschnittlicher Geschwindigkeit auf der rechten Spur der A7 in Richtung Norden. Etwa einen Kilometer vor der Ausfahrt Illertissen kam von hinten ein 76-jähriger Autofahrer mit deutlich höherem Tempo. Der Autofahrer fuhr dem Vorausfahrenden offenbar ungebremst auf, das Fahrzeug schleuderte in die Mittelleitplanke und blieb schließlich in der Fahrbahnmitte stehen. Das vordere Auto kam 50 Meter weiter vorne ebenfalls zum Stehen.

Rund 26.000 Euro Schaden bei Unfall auf der A7

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, der 76-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 44-Jährige wurde nach ambulanter Behandlung vom Rettungsdienst wieder entlassen. Die Feuerwehr Altenstadt war an der Unfallstelle zur Verkehrslenkung und Mithilfe beim Aufräumen im Einsatz. Weiter südlich hatte die Feuerwehr Illertissen eine Vorabsicherung erstellt, da der Stau bis zur Anschlussstelle Altenstadt zurückreichte. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen sowie an der Mittelleitplanke vorläufig auf rund 26.000 Euro.