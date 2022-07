Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen im Ferienreiseverkehr auf der A7

Der Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg hat am Wochenende zu Staus auf der Autobahn geführt. Bei Altenstadt kam ein Unfall dazu.

Aufgrund des Ferienreiseverkehrs auf der A7 in Fahrtrichtung Süden kam es am Wochenende immer wieder zu stockendem Verkehr und Stau. Zudem führte ein Unfall bei Altenstadt am frühen Samstagnachmittag zu Problemen.

Ein 49-Jähriger aus dem Raum Oberallgäu hatte sich laut Polizeiangaben offenbar zu spät auf die Verkehrssituation eingestellt und den Stau vor ihm zu spät bemerkt. Er fuhr auf das vor ihm bereits stehende Fahrzeug auf. Der Aufprall geschah allerdings mit solcher Wucht, dass zwei weitere Fahrzeuge davor ebenfalls einen Schaden davon trugen, so die Polizei.

Die Beteiligten des Unfalls wurden nur leicht verletzt

Bis auf die unfalltypischen Nackenschmerzen bei einigen Fahrzeuginsassen sei es zu keiner größeren Verletzung gekommen. Der Rettungsdienst betreute vor Ort die Unfallgeschädigten, es konnten jedoch alle nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt in den Urlaub fortsetzen.

Während die beiden vorderen Fahrzeuge nur leichte Schäden hatten und demnach noch fahrbereit waren, mussten das Fahrzeug des Unfallverursachers sowie das unmittelbare Fahrzeug davor abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurden der rechte sowie der linke Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt und der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dies hatte, auch aufgrund des Ferienreiseverkehrs, einen massiven Verkehrsstau von mehreren Kilometern zufolge.

Die Absicherung der Unfallstelle übernahmen die Feuerwehren aus Illertissen und Weißenhorn sowie das THW aus Neu-Ulm. Der Sachschaden beträgt geschätzte 30.000 Euro. (AZ)