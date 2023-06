Aufgewirbelter Scheinwerfer beschädigt Auto auf A7 bei Altenstadt

Herumfliegende Autoteile können auf der Autobahn gefährlich werden. In einem Fall bei Altenstadt ist an einem Auto ein Schaden von etwa 2000 Euro entstanden.

Ein Scheinwerfer ist am Donnerstagvormittag gegen die Front eines Autos geflogen, mit dem ein 61 Jahre alter Mann auf der Autobahn unterwegs war. Gegen 10.45 Uhr fuhr der Mann auf der A7 in Richtung Füssen. Er befand sich mit seinem Auto gerade auf der Höhe von Altenstadt auf dem linken Fahrstreifen, als das vor ihm fahrende Fahrzeug einen auf der Fahrbahn liegenden Scheinwerfer aufwirbelte. Dieser schlug nach Angaben der Autobahnpolizei Memmingen so heftig gegen die Front des nachfolgenden Wagens, dass daran ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Das Auto des 61-Jährigen war weiterhin fahrbereit. Wer den Scheinwerfer auf der Autobahn verloren hatte, ist laut Polizeibericht bisher nicht bekannt. (AZ)