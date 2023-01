Altenstadt

Auflösung des Frauenbundes in Altenstadt rückt näher

Plus Auch in Altenstadt finden sich keine Kandidatinnen für den Vorstand. Vergangenes Jahr hatte der Verein 70-jähriges Bestehen gefeiert. So geht es jetzt weiter.

Mit dem, was man hat, etwas machen und so „versuchen, in die Zukunft zu schauen“. Das sagte Pfarrer Thomas Kleinle bei der Generalversammlung des Altenstadter Frauenbundes. Als Zweigverein des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) steuert dieser auf eine Auflösung hin, wie es auch schon bei anderen Ortsvereinen der Fall gewesen ist. Denn für die turnusgemäße Vorstandswahlen fanden sich auch nach langen Bemühungen keine Kandidatinnen.

