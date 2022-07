Ukraine-Hilfe der AWO Altenstadt erhält Auszeichnung

Die Ehrenamtlichen in Altenstadt sind für ihre umfangreiche Ukraine-Hilfe mit dem Engagementpreis der AWO Schwaben geehrt worden.

Mit ihrer Hilfe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine hat die Arbeiterwohlfahrt Altenstadt nicht nur in der Region für Aufsehen gesorgt. Nun durfte sich der Verein über eine besondere Anerkennung freuen. Im Rahmen eines großen Tages des Ehrenamts der AWO Schwaben im Festspielhaus Füssen wurden die Freiwilligen mit dem Engagementpreis der AWO Schwaben ausgezeichnet und nahmen ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro mit nach Hause.

In Altenstadt engagieren sich 30 Menschen für die Geflüchteten

Im März hatten die Helferinnen und Helfer geflüchtete Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geholt, die Gemeinde Pleß hatte kurzerhand eine Erstaufnahme für die Frauen und Kinder organisiert. Im Text der Urkunde, mit der die AWO Altenstadt ausgezeichnet wurde, liest sich das so: Der Ortsverein habe sich verdient gemacht in der „Organisation von Hilfstransporten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine und die Errichtung einer regionalen Notunterkunft. Der Ortsverein und die Mitglieder haben hier ein beispielhaftes Engagement gezeigt und damit nicht nur im Sinne der Werte der AWO gehandelt, sondern auch die Menschlichkeit und die internationale Solidarität in den Fokus ihres Handelns gestellt. Mit der weiteren Begleitung, der aus der Ukraine geflüchteten Menschen vor Ort, schaffen sie damit nachhaltige und langfristige Hilfestrukturen.“

In der Altenstadter Ukraine-Hilfe sind etwa 30 Personen engagiert. „Es ist unglaublich, wie viel geleistet wird. Ich könnte eine lange Liste aufzählen. Für all dies braucht es Kompetenz und Leidenschaft“, sagte AWO-Schwaben-Präsidentin Brigitte Protschka bei der gemeinsam mit Vizepräsident Horst Winter durchgeführten Preisübergabe. Der Vorsitzende der AWO Altenstadt, Tobias Steidle, berichtete von den Tätigkeiten. „Es ist momentan quasi unser zweiter Job“, sagte Schriftführerin Maria Restel. Ihren Dank richteten sie ans Team, aber auch an die AWO Schwaben, die deren Arbeit unter anderem mit Care-Paketen für die Geflüchteten unterstützte – und dies „Hand in Hand mit uns und ohne umständliche Bürokratie“, wie Steidle betonte.

Viele Projekte aus ganz Schwaben werden ausgezeichnet

Rund 120 ehrenamtliche Gäste aus ganz Schwaben waren zu der Feier nach Füssen geladen worden. Helferinnen und Helfer, die sich als ein Zeichen der Wertschätzung über ein kleines „Verwöhnprogramm“ bestehend aus Musik, Essen und anschließendem Besuch des Musicals „Zeppelin“ freuen durften. Neben der AWO Altenstadt wurden auch das Bündnis nachhaltiges Marktoberdorf als Kooperation zwischen dem AWO-Ortsverein Marktoberdorf und dem örtlichen Reparaturcafé sowie der AWO-Kreisverband Lindau mit den Ortsvereinen Lindenberg-Westallgäu und Lindau und dem Projekt „Starthilfe“ mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet. (AZ)