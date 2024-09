Auto brennt auf der A7 komplett aus

Glück im Unglück hatten am Sonntagabend drei Frauen, die mit einem Auto bei Altenstadt auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs waren. Die 24-jährige Fahrerin bemerkte gegen 17.30 Uhr Rauch, der aus dem Motorraum kam. Sie konnte den Wagen an der Ausfahrt bei Altenstadt noch auf die Ausfahrtsspur lenken.

Dort stiegen sie und ihre beiden Mitfahrerinnen im Alter von 53 und 20 Jahren gerade noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug, bevor der Motorraum Feuer fing. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Alle drei Frauen blieben unverletzt. Die Feuerwehren aus Altenstadt und Illertissen waren zur Brandlöschung und Sperrung der Ausfahrt Altenstadt am Ort. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Betracht. Es entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von rund 13.000 Euro. (AZ)