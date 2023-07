Altenstadt

14:11 Uhr

Auto der Feuerwehr nach A7-Unfall beiseitegefahren: Wer war der Übeltäter?

Plus Die schier unfassbare Aktion eines Verkehrsteilnehmers auf der A7 bei Altenstadt löst eine Welle der Empörung aus. Doch kann der Täter ermittelt werden?

Von Michael Kroha

Nicht nur durch unsere Berichterstattung schlägt der Vorfall jetzt in der Öffentlichkeit hohe Wellen. Ein Facebook-Post der Feuerwehr Altenstadt dazu, geht inzwischen ebenfalls viral. "An Dreistigkeit nicht zu überbieten", heißt es da zu dem, was am Sonntag nach einem Unfall an der A7-Auffahrt Altenstadt passiert war: Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr wurde einfach mal so beiseite gefahren. Auch die Absperrung wurde entfernt. Vermutlich weil ein Verkehrsteilnehmer es eilig hatte. Doch kann dieser Übeltäter je ermittelt werden? Und welche Strafe droht ihm?

Der betroffene Einsatzwagen gehört Jürgen Karl. Seit fast 50 Jahren schon ist er bei der Feuerwehr. Den Vorfall allein betrachtet, findet er eigentlich gar nicht so schlimm. Schließlich sei nichts Schlimmes passiert. Aufs Ganze gesehen aber sei die Sache "sinnbildlich" für eine in seinen Augen fatale Entwicklung in der Gesellschaft. "Jeder ist sich selbst der Nächste", sagt der 62-Jährige. Und gemeint seien dabei nicht nur Vorkommnisse im Zusammenhang mit Feuerwehreinsätzen. Wenngleich es offenbar auch da schon zu vergleichbaren Ereignissen kam.

