Auto in Altenstadt angefahren und beschädigt: Verursacher flüchtet

Ein unbekanntes Fahrzeug prallt in Altenstadt gegen einen weißen VW. Weil der Fahrer den Schaden nicht meldet, sucht die Polizei Illertissen Zeugen.

Nach einer Unfallflucht in Altenstadt bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Dem Polizeibericht zufolge stand ein weißer VW Touran am Dienstagmittag zwischen 12.15 und 12.45 Uhr auf dem Marktplatz vor einem Verbrauchermarkt. In dieser Zeit wurde der Wagen von einem bisher unbekannten Fahrzeug an der hinteren linken Stoßstange angefahren.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Die Polizeiinspektion Illertissen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)