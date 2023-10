Auto kracht gegen Verkehrsschild an der A7 bei Altenstadt

Um einen Auffahrunfall auf der Autobahn kurz vor Altenstadt zu verhindern, weicht ein Fahrer nach rechts aus. Der Wagen kommt dabei von der Fahrbahn ab.

Bei einem Unfall auf der A7 bei Altenstadt ist am frühen Donnerstagmorgen nicht nur ein Auto stark beschädigt worden. Auch ein Hinweisschild auf die Autobahnausfahrt wurde in Mitleidenschaft gezogen und musste abmontiert werden.

Unfall bei Altenstadt: Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt

Wie die Polizei mitteilt, war ein 21 Jahre alter Autofahrer auf der Autobahn in Richtung Füssen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Altenstadt bremste das Auto, das vor ihm auf dem linken Fahrstreifen fuhr, verkehrsbedingt stark ab. Um ein Auffahren zu vermeiden, wich der 21-Jährige nach rechts aus und kam dabei von der Fahrbahn ab. Der Wagen krachte gegen das Ausfahrtschild „Altenstadt 1000 m“. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt. An dem Fahrzeug entstand jedoch ein Schaden von ungefähr 5000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da das Schild wegen der starken Beschädigung umzufallen drohte, mussten Beschäftigte der Autobahnmeisterei Vöhringen es kurzerhand abmontieren. Der Autobahnmeisterei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (AZ)