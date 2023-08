Auto schleppt anderen Wagen ab: Polizisten greifen ein

Polizisten wundern sich über eine Abschlepp-Aktion in Altenstadt. Der Fahrer des Gespanns und der junge Mann im gezogenen Wagen zeigen sich unkooperativ.

Dieses Gespann kam den Beamten etwas seltsam vor: Am Donnerstag fiel einer Polizeistreife gegen 18.30 Uhr in der Memminger Straße in Altenstadt ein Auto auf, an welchem ein weiterer Pkw an einer Abschleppstange hing. Weil beim ziehenden Fahrzeug keine Warnblinkanlage eingeschaltet war, hielten die Beamten das Gespann an einer geeigneten Stelle an und kontrollierten es. Dabei fiel den Beamten dem Polizeibericht zufolge auf, dass der Motor des angehängten Autos in Betrieb war. Der sogenannte Nothilfegedanken, welcher beim Abschleppen erforderlich ist, war somit nicht gegeben.

Die beiden Männer verweigerten bei der Kontrolle in Altenstadt jegliche Angaben

Wie die Polizei weiter mitteilt, verweigerten sowohl der 26-jährige Fahrer des Zugfahrzeugs, als auch der 19-jährige im gezogenen Wagen jegliche Angaben und zeigten sich unkooperativ. Der 26-jährige war auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis der Klasse BE, sodass die Polizisten die Weiterfahrt untersagten und ein Ermittlungsverfahren einleiteten. (AZ)