Auto überschlägt sich auf der A7 bei Altenstadt

Am Sonntagnachmittag hat sich ein Unfall auf der Autobahn A7 auf Höhe Altenstadt an der Iller ereignet. Laut Polizei überschlug sich ein Auto.

Auf der A7 auf Höhe Altenstadt hat sich am Sonntagnachmittag ein Auto mehrfach überschlagen. Das teilt die Einsatzzentrale der Polizei mit. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Würzburg. Das Fahrzeug kam in einer Wiese neben der Autobahn auf den Rädern zum Stehen. Eine Person wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden drei Insassen des Autos verletzt. Ein zweites Fahrzeug war nach jetzigem Kenntnisstand nicht am Unfall beteiligt. (stz)