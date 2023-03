Autofahrer flüchtet nach Unfall – und wird dabei beobachtet

Ein Mann parkt sein Auto in Altenstadt und geht in eine Eisdiele. Von dort beobachtet er einen anderen Autofahrer, der sich auffällig verhält.

Ein Autofahrer ist in Altenstadt gegen einen anderen Wagen gefahren, danach hat er sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Weil der Mann dabei beobachtet wurde, wurde gegen ihn Strafanzeige erstattet.

Dem Polizeibericht zufolge parkte ein 71-Jähriger sein Auto am Mittwoch gegen 11.45 Uhr ordnungsgemäß auf einem öffentlichen Parkplatz an der Schillerstraße in Altenstadt, danach ging er zur gegenüberliegenden Eisdiele. Etwa 15 Minuten später konnte der Mann beobachten, wie ein voll beladenes Auto links neben seinem Fahrzeug einparkte. Eine männliche Person öffnete die hintere rechte Tür des Autos. Dem 71-Jährigen fiel anschließend auf, dass der Fahrer intensiv die linke hintere Fahrzeugseite vom Auto des Beobachters begutachtete. Dann stieg er wieder ein und fuhr davon.

Die Polizei kann den Fahrer über das Kennzeichen ermitteln

Der 71-Jährige notierte sich das Kennzeichen, ging sofort zu seinem Fahrzeug und sah, dass es beschädigt war. Die verständigte Polizeistreife ermittelte über das notierte Kennzeichen den Verursacher. Die Beamten überprüften den 60-Jährigen und schauten sich sein Auto an. Daran waren entsprechende Unfallspuren zu erkennen. (AZ)

