Unfall an der Illerbrücke: Autofahrer kracht gegen Betonkunstwerk

Ein 31-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Neu-Ulm ist am frühen Samstagmorgen mit seinem Pkw gegen ein Betonkunstwerk vor der Illerbrücke in Altenstadt geprallt.

Er war auf der Oberbalzheimer Straße von Altenstadt in Richtung Balzheim unterwegs, als er im Anstieg zur Brücke nach links von der Straße abkam und frontal gegen die sechs Betonteile fuhr, die unmittelbar vor dem Brückengeländer standen. Drei davon stürzten die mehrere Meter tiefe Böschung hinunter; die restlichen drei wurden zusammengeschoben. Sie verhinderten aber immerhin, dass das Unfallfahrzeug mit dem Mann selbst die Böschung hinunterstürzen konnte.

Autofahrer erleidet schwere, aber wohl nicht lebensbedrohliche Verletzungen

Wann genau sich der Unfall ereignet hat, muss erst noch ermittelt werden, denn der Autofahrer wurde erst von später hinzukommenden Verkehrsteilnehmern entdeckt. Kurz nach fünf Uhr wurden Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr alarmiert. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst mit schweren, aber erstem Anschein nach nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr Altenstadt sicherte das zerstörte Auto von der Böschungsseite her mit der V-Stütze eines Stabilisierungssystems und von der Straßenseite aus mithilfe von Spanngurten, Stahlseilen und Leinen. Neben dem genauen Hergang des Unfalls muss auch die Höhe des Sachschadens am Auto und an dem Betonkunstwerk noch ermittelt werden. (wis)