Autofahrer missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall in Altenstadt

An der Anschlussstelle der A7 bei Altenstadt stoßen zwei Autos zusammen. Es wird niemand verletzt, doch der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Nach dem Abfahren von der Autobahn bei Altenstadt hat ein 28-Jähriger einen Zusammenstoß mit einem anderen Auto verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der 28 Jahre alte Autofahrer am späten Dienstagnachmittag auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs. Bei Altenstadt verließ er die Autobahn. Am Ende der Abfahrt bog der Wagen nach links auf die Staatsstraße in Richtung Altenstadt ab.

Unfall in Altenstadt: 6000 Euro Schaden

Dabei übersah der Mann jedoch einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw. Beide Autos stießen zusammen, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro. Beide Fahrzeuge waren jedoch weiterhin fahrbereit. Gegen den 28-jährigen Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)