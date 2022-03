Autofahrer unter Drogeneinfluss verursacht Unfall in Altenstadt

Ein Autofahrer prallt mit seinem Wagen in Altenstadt gegen ein wartendes Fahrzeug. Danach macht der junge Mann durch Ausfallerscheinungen auf sich aufmerksam.

Sachschaden in Höhe von 8000 Euro ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Altenstadt entstanden. Ein Autofahrer musste auf der Staatsstraße 2031 am Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten. Ein 18-Jähriger bemerkte dies laut Polizeibericht zu spät und fuhr mit seinem Auto auf das wartende Fahrzeug auf. Während der Unfallaufnahme machte der junge Mann die Polizeistreife durch drogentypische Ausfallerscheinungen auf sich aufmerksam. Ein Drogenschnelltest war positiv, weshalb die Beamten eine Blutentnahme veranlassten. Im Anschluss fanden sie in der Wohnung des jungen Mannes noch Drogen in geringen Mengen. Bei dem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. (AZ)