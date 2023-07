Autofahrer will Zusammenstoß ausweichen und kracht gegen Ampel

Bei einem Unfall in Altenstadt ist großer Sachschaden entstanden. Ein 74-Jähriger hatte die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet.

In Altenstadt ist am Dienstagvormittag bei einem Unfall ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei war ein 74-Jähriger mit seinem Auto auf der Memminger Straße in nördlicher Richtung gefahren. An der Einmündung zur Hindenburgstraße wollte er nach links abbiegen, missachtete aber dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Autos.

Dessen Fahrer erkannte die Gefahrensituation und konnte noch nach rechts ausweichen, so die Polizei. Einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 74-Jährigen konnte er zwar so verhindern, allerdings kollidierte er mit der Ampelanlage. Verletzt wurde niemand. Gegen den Unfallverursacher leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)