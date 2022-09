Autofahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Altenstadt entsteht ein Schaden von 11.000 Euro. Ein 19 Jahre alter Autofahrer hatte zu spät reagiert.

Am frühen Donnerstagabend fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2031 in südlicher Richtung. An der Abzweigung zum Stelzenweg übersah er ein verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug und es kam zum Auffahrunfall. Die Fahrerin des anderen Pkw hatte bis zum Stillstand abbremsen müssen, da vor ihr ein weiteres Auto ordnungsgemäß in den Stelzenweg einbiegen wollte und dies wegen des vorherrschenden Gegenverkehrs nicht konnte. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Gegen den 19-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)