Autos stoßen in Altenstadt frontal zusammen

In Altenstadt hat es am Donnerstag gekracht. Verletzt wurde niemand - aber die Beteiligten gaben sich gegenseitig die Schuld am Unfall.

Zwei Autos sind am späten Donnerstagnachmittag in Altenstadt frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 65-Jähriger auf der Illertisser Straße in Richtung Norden und geriet aus bislang unbekannter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Wagen mit dem Gegenverkehr. An beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Die Fahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Zunächst widersprachen sich die Beteiligten in Bezug auf die Unfallursache. Beide gaben sich laut Polizei gegenseitig die Schuld an der Kollision. Wegen der Spuren an der Unfallstelle erhärtete sich jedoch der Verdacht gegen den 65-Jährigen. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren. Zeugen können sich bei der Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 melden. (AZ)