Altenstadt/Balzheim

vor 48 Min.

Agile Iller: In Altenstadt gehen Fische auf Wanderschaft

Plus Kurven statt "Wasserautobahn": Die Iller soll renaturiert werden. Das ist auch für die Tiere wichtig, die in Altenstadt nun wieder einen natürlichen Lebensraum haben.

Von Laura Mielke

Die Wehranlagen in der Iller zwischen Altenstadt und Balzheim machen Fischen das Leben schwer. Ihr natürlicher Weg wird dadurch unterbrochen. Zudem wird das Flussbett der Iller mehr und mehr abgetragen, sodass sich die Iller immer tiefer in den Boden gräbt und die Verbindung zu den Auen abreißen lässt. Dem will das Projekt "Agile Iller" entgegenwirken. Mit zwei Fischaufstiegsanlagen haben die Fische nun eine Möglichkeit, die Hindernisse zu überwinden. Und gewinnen zudem weiteren Lebensraum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

