Behindertenparkplätze statt Ladestation für E-Bikes am Marktplatz?

Plus Die Lademöglichkeit für Fahrräder am Altenstadter Marktplatz findet offenbar wenig Anklang. Kann der Platz sinnvoller genutzt werden? Das wird diskutiert.

Im ersten Anlauf hat es nicht geklappt, Behindertenparkplätze im Bereich einer Fahrrad-Ladestation auf dem Altenstadter Marktplatz einzurichten. Ein Antrag der FWG-Fraktion im Marktgemeinderat hatte dies zum Ziel. Fraktionsvorsitzender Robert Heller erläuterte, dass die Ladestation für Elektrofahrräder in den vergangenen Jahren nicht genutzt worden sei. Der Freiraum links und rechts neben der Station werde von Autofahrern immer wieder zum Parken zweckentfremdet. Die FWG beantragte daher, die Fahrrad-Ladestation an einen geeigneteren Ort zu verlegen und den dadurch frei werdenden Platz auf dem Marktplatz für die Ausweisung von Behinderten-Parkplätzen zu nutzen.