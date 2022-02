Bei Polizeikontrolle: Autofahrer verweigert Drogen-Schnelltest

Ein 27-Jähriger wird von der Polizei in Altenstadt kontrolliert. Weil er einen Drogen-Schnelltest ablehnt, muss er mit zur Blutentnahme.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Wiener Straße in Altenstadt stoppte eine Streife der Polizei Illertissen am Montagabend einen 27-jährigen Autofahrer. Laut Polizei kam schnell der Verdacht auf, dass der Mann unter Drogeneinfluss unterwegs war. Einen Drogenschnelltest verweigerte der 27-Jährige aber. Zur Beweissicherung ordnete die Polizei daraufhin eine Blutentnahme an. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, erwarten den 27-Jährigen ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.