Beim Weihnachtsmarkt in Altenstadt gibt es auch Krippen zu sehen

Auf dem Marktplatz und im Pfarrheim wird am Samstag, 3. Dezember, und Sonntag, 4. Dezember, der Weihnachtsmarkt Altenstadt stattfinden.

Die Altenstadter Vereine haben auch in diesem Jahr wieder für ein abwechslungsreiches Angebot vorbereitet und kümmern sich an den beiden Tage auch um das leibliche Wohl aller Besucher. Zahlreiche Warenaussteller haben sich angemeldet, die sowohl auf dem Marktplatz als auch im Pfarrheim selbst gemachte Artikel zum Kauf anbieten. Darüber hinaus findet im Pfarrheim auch eine Krippenausstellung statt, und die Krippenfreunde Sießen im Wald präsentieren sich mit einem Infostand.

Rahmenprogramm beim Weihnachtsmarkt in Altenstadt

Die Jugendgruppe bietet ebenfalls im Pfarrheim ein Programm für alle Kinder und Jugendlichen an. Am Sonntag gibt es außerdem nicht nur einen Kaffee und Kuchenverkauf des TSV Altenstadt im Pfarrheim, im Pfarrheim findet dann auch die Tombola des TSV statt. Zum Rahmenprogramm des Weihnachtsmarktes gehört auch der Besuch des Nikolaus.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt in Altenstadt am Samstag, 3. Dezember, von 17 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 4. Dezember, von 13.30 bis 20 Uhr. Bereits am Freitag, 2. Dezember, finde auf dem Gelände des Weihnachtsmarktes die Firmenweihnachtsfeier einer ortsansässigen Firma statt, berichtet die Stadtverwaltung. Dabei handelt es sich um eine geschlossene Veranstaltung. An diesem Tag ist der Zutritt zum Gelände nur für Betriebsangehörige gestattet. (AZ)

