Altenstadt

vor 32 Min.

Betrunken am Steuer: Fahrer hat keinen gültigen Führerschein

Ein stark betrunkener Autofahrer musste am Donnerstagmorgen in Altenstadt sein Auto stehen lassen und den Schlüssel der Polizei übergeben.

Artikel anhören Shape

Ein 28-Jähriger fährt mit dem Auto in Schlangenlinien auf einer Straße in Altenstadt. Die Polizei hält ihn an und nimmt ihn mit zur Dienststelle.

Ein Auto, das in Schlangenlinien die Werkstraße in Altenstadt entlangfuhr, ist einer Streifenwagenbesatzung der Illertisser Polizei am frühen Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr aufgefallen. Bei der folgenden Kontrolle des 28-jährigen Fahrers bemerkten die Beamten nach Polizeiangaben starken Alkoholgeruch. Ein freiwillig vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille, also im Bereich des Vergehens der Trunkenheit im Verkehr. Die türkische Fahrerlaubnis des Mannes war nicht mehr zulässig Der 28-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Autoschlüssel wurde sichergestellt. Da der Mann zudem nur im Besitz einer türkischen Fahrerlaubnis war, er aber bereits schon lange in Deutschland gemeldet ist und hier wohnt, beging er laut Polizei auch noch ein Vergehen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. (AZ)

Themen folgen