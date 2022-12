Altenstadt

Darum möchte Daniel Wetzel Diakon werden

Plus Der 53-Jährige aus Altenstadt bereitet sich auf das Weiheamt vor. Auslöser für den Schritt war die Taufe seines Sohnes. Auch sein Vater hat dieses Amt bereits.

Von Zita Schmid

Manche Entscheidungen sind weittragend und wollen wohlüberlegt sein. So war es auch bei Daniel Wetzel. Schließlich war es unter anderem ein Lied, das ihn berührt und so in der Entscheidung geholfen hat. Inzwischen befindet sich der Lehrer und Familienvater auf dem Weg zum Diakon.

