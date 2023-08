Das ändert sich für den Autoverkehr in Altenstadt

Plus Parkverbot, Straßensperrung, Tempo-30-Zone: Der Altenstadter Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung über drei Anträge zu Verkehrsthemen diskutiert.

"Ständig parken Leute auf dem Schulhof der Grundschule, die dort nichts verloren haben", beklagte sich Bürgermeister Wolfgang Höß (CSU) in der jüngsten Sitzung des Altenstadter Bauausschusses. Der Rektor der Grundschule Altenstadt, Markus Reiter, hat aus diesem Grund den Antrag gestellt, die Zufahrt zum Schulhof zu beschränken. Es war nicht das einzige Verkehrsthema, mit dem sich das Gremium an dem Abend befasst hat.

Man könne die Zufahrt zum Schulhof mit Pollern oder einer Schranke versperren, schlug Höß vor. SPD-Rat Thomas Beitlich befürchtet jedoch Sachbeschädigung bei einer Schranke in so prominenter Position. "Poller wären bestimmt die elegantere Variante", sagte er. Albert Merk (FWG) wies darauf hin, dass eine solche Zufahrtsbeschränkung mit hohen Kosten verbunden wäre: "Mit 10.000 Euro kommen wir da nicht hin."