Altenstadt

vor 48 Min.

"Das hat hygienische Brisanz": Brunnen in Altenstadt sind im Fokus

Plus Das Trinkwassernetz in Altenstadt muss saniert werden. Für fünf Baumaßnahmen nimmt der Markt in den kommenden Monaten viel Geld in die Hand.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

In den vergangenen Jahren hat Altenstadt lange mit Keimen im Trinkwasser gekämpft. Von "fünf Baustellen" im Trinkwassernetz sprach Planer Alexandro Bianchi im Bauausschuss des Marktes Altenstadt. Er redete von gesundheitlichen Konsequenzen für Bürgerinnen und Bürger und schärfte den Mitgliedern des Bauausschusses ein: Es gibt Handlungsbedarf. Nach seinem Dafürhalten müsste die Marktgemeinde in den kommenden Monaten einen hohen sechsstelligen Betrag in ihr Wassernetz investieren. Deswegen erarbeitete der Ausschuss eine Priorisierung der Projekte.

Am wichtigsten sei es, zwei Wasserbrunnen in Untereichen vom Netz zu nehmen. "Da muss ich Sie fast dazu drängen", sagte Bianchi. Auf dem Gelände südlich des Triebweges befinden sich veraltete Stahlbeton-Brunnenschächte, die ans öffentliche Leitungsnetz angeschlossen sind und – so sagte Bianchi – wöchentlich von Hand gespült werden, um eine Verkeimung zu verhindern. Die schnellstmöglich vom Netz zu nehmen, sei von "hygienischer Brisanz" und eine Verkeimung des Wassernetzes eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Altenstadt. Im zweiten Schritt plante Bianchi, die Schächte mit Beton zu füllen. Es gebe allerdings Baumaßnahmen, die dringender vorgenommen werden müssen.

