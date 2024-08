Das ist beim Herbstmarkt in Illereichen geboten

Vom Flohmarkt bis zur „Tag der offenen Tür“: Rund um den Herbstmarkt ist in Illereichen einiges geboten. Der Markt in dem Altenstadter Ortsteil findet am Sonntag, 1. September, von 10 bis 17 Uhr statt. Rund 15 Kaufleute haben hier ihr Kommen zugesagt. Zeitgleich findet in der Marktstraße ein Flohmarkt statt und lockt mit so mancher Rarität. Der Gartenbauverein ist beim Markt wieder mit einem Würstchenstand vertreten und Vereinsjugend „Junges Gemüse“ will die Gäste mit Crêpes verköstigen.

Am Sonntag gibt es auch einen „Tag der offenen Tür“ der Feuerwehr Illereichen

Am Markttag öffnet zudem die Freiwillige Feuerwehr Illereichen ihre Pforten. Bei ihrem „Tag der offenen Tür“ sorgen sie dabei für das leibliche Wohl der Marktbesucherinnen und -besucher. Ab 11 Uhr bieten sie einen Mittagstisch an. Am Nachmittag dann Kaffee und Kuchen. Für Kinder wird beim Feuerwehrhaus eine Hüpfburg aufgestellt, zudem gibt’s für die Kleinen auch Kinderschminken oder Fahrten mit dem Bobby-Car. (zisc)