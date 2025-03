Dellmensinger Streichorchester spielt bei Baustellen-Benefizkonzert in Illereichen

Am Sonntag, 6. April findet in der Illereicher Kirche Mariä Himmelfahrt wieder ein „Baustellen-Benefizkonzert“ mit dem Dellmensinger Streichorchester statt. Dazu lädt das Team Innenrestauration Illereicher Kirche ein. Beginn ist um 16 Uhr. Unter der Leitung von Christian Romanitan werden klassische Werke von Telemann, Schostakowitsch, Piazzolla und Albinoni zu hören sein.

Am gleichen Tag ist Frühjahrsmarkt in Illereichen

Der Eintritt zu diesem inzwischen dritten Baustellen-Benefizkonzert mit dem Dellmensinger Streichorchester ist frei. Doch wird um Spenden zugunsten der Innenrestaurationsarbeiten im Altarraum gebeten. Mit diesen Arbeiten wurde der letzte noch ausstehende Bauabschnitt in Angriff genommen. Denn wie schon im Kirchenschiff sollen auch im Altarraum die kostbaren Gemälde samt Decke zu ihrer alten Schönheit zurückfinden.

Am 6. April findet in Illereichen auch der Frühjahrsmarkt statt. So heißt es seitens der Organisatoren: „Wir freuen uns sehr, diesen musikalischen Hochgenuss am Marktsonntag in Illereichen anbieten zu können und hoffen zahlreiche Besucher für diesen guten Zweck begrüßen zu können“.