Der Altenstadter Bahnhof soll barrierefrei werden

Lokal Am Altenstadter Bahnhof müssen Reisende über die Gleise laufen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Der Bau einer Unterführung ruft Diskussionen im Marktrat hervor.

Von Laura Mielke

Wer am Bahnhof in Altenstadt von Gleis 1 auf Gleis 2 wechseln möchte, muss bislang noch die Gleise überqueren oder weit außen herumlaufen. Da die Bahn plant, 2024 die Bahnsteige zu erhöhen, wollen die Markträtinnen und -räte schnell eine bessere Lösung finden. Auch eine Überquerung der Gleise in Untereichen wurde in der jüngsten Sitzung am Donnerstagabend diskutiert.

