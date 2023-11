Der Dirigent steuert selbst den Konzerthöhepunkt bei

Plus Die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt und die Juka Illersound unterhalten das Publikum bei ihrem Herbstkonzert mit einem abwechslungsreichen Programm.

Begeisternde Blasmusik mit modernen und traditionellen Werken hat die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt bei ihrem Herbstkonzert präsentiert. Den diesjährigen Höhepunkt steuerte der Dirigent Hermann Taubenheim selbst bei. Der musikalische Leiter der Musikgesellschaft glänzte mit einem Klarinetten-Solo und dem Musikstück „Czárdás“ von Vittorio Monti. Das Stück, das die Erinnerung an feurige und gleichermaßen melancholische ungarische Zigeunermusik aufleben ließ, wurde vom Publikum in der gut gefüllten Schulturnhalle mit viel Beifall bedacht.

Einen stimmungsvollen Einstieg ins Konzert gestaltete die Juka Illersound unter der Leitung von Bezirksjugendleiterin Sabrina Botzenhart mit musikalischen Fantasien von Kurt Gäble und der Titelmusik aus dem Film „The Greatest Showman“. Rainer Lohner, der stellvertretende Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds betonte, dass die Musikgesellschaft eine der rührigsten und aktivsten Musikkapellen im ASM-Bezirk sei, die auch alle Facetten der Blasmusik sehr gut beherrsche. Er hob hervor, dass sie bei den diesjährigen Wertungsspielen mit 94 von 100 möglichen Punkten die Höchstwertung erreicht hat. „Man merkt euch an, dass ihr Spaß am Musizieren habt“, fügte er hinzu.