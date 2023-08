Altenstadt

Der Wochenmarkt in Altenstadt soll wiederbelebt werden

Nach vielen Jahren Ruhezeit soll wieder regelmäßig ein Wochenmarkt in Altenstadt stattfinden. Die neue Mitte ist als neuer Standort dafür vorgesehen.

Plus Ein Metzger und weitere Anbieter haben Interesse daran, ihre Waren auf einem Markt in Altenstadt anzubieten. Der Marktrat unterstützt die Initiative.

Der Altenstadter Marktgemeinderat möchte wieder einen regelmäßig stattfindenden Wochenmarkt etablieren. Bürgermeister Wolfgang Höß berichtete zu Beginn der jüngsten Sitzung von der Anfrage eines regionalen Metzgers, ob es eine Möglichkeit für die Wiederbelebung des Wochenmarkts gebe. Nach eigenen Angaben hat der Metzger großes Interesse daran, seine Fleisch- und Wurstwaren auf einem wöchentlich stattfindenden Markt anzubieten. Darüber hinaus gebe es noch zwei weitere Interessenten, die einen Stand auf einem Wochenmarkt bestücken würden. Diese wollen demnach mediterrane Produkte und Milcherzeugnisse anbieten.

Vor mehr als zehn Jahren habe schon einmal ein Wochenmarkt in Altenstadt stattgefunden, berichtete Höß. Standort war damals der Hermann-Rose-Platz. Die Lage direkt an der Ortsdurchfahrt sei aber nicht gut für das wöchentliche Marktgeschehen gewesen. Der ursprüngliche Wochenmarkt sei deshalb aus Mangel an Interesse langsam eingeschlafen.

