Nach Wohnmobil-Unfall auf A7: Betrunkene Frau fährt gegen anderes Auto

Nach dem Unfall bei Altenstadt stockte der Verkehr auf der A7 für längere Zeit. Eine stark betrunkene Frau verursachte einen zweiten Unfall bei Dettingen.

Die Autobahn A7 ist am Montagnachmittag wegen eines schweren Unfalls zwischen Altenstadt und Illertissen etwa drei Stunden lang voll gesperrt gewesen. In der Folge ereignete sich im Stau weiter südlich ein weiterer Unfall. Grund für die Sperrung war wie berichtet ein umgestürztes Wohnmobil, das ins Schleudern gekommen war, nachdem hinten rechts der Reifen geplatzt war. Nach Angaben der Polizei überschlug sich das Wohnmobil, prallte zweimal gegen die Mittelschutzplanke und kam anschließend auf dem Dach liegend auf der linken Spur zum Stillstand.

Die beiden Insassen, ein 68 Jahre alter Fahrer und seine 63-jährige Beifahrerin, wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst erstversorgt und mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. An dem Wohnmobil entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Bis zur Bergung des Wohnmobils musste die Autobahn für drei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Altenstadt umgeleitet. Die Feuerwehren Illertissen, Erolzheim und Altenstadt waren mit der Absicherung der Unfallstelle und Verkehrsleitung beauftragt.

Die Autofahrerin hatte mehr als zwei Promille intus

Wegen des Unfalls mit dem Wohnmobil und der Vollsperrung zwischen Altenstadt und Illertissen stockte der von Süden kommende Verkehr auf der A7 ab der Ableitung der Anschlussstelle Altenstadt den ganzen Nachmittag. Wie die Polizei weiter mitteilt, bemerkte eine 48-jährige Frau bei Dettingen an der Iller zu spät, das vor ihr ein anderes Auto abbremste. Sie fuhr diesem ins Heck. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass die Fahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von weit mehr als zwei Promille.

Zum Glück wurden weder die Unfallverursacherin noch die vier erwachsenen Personen im vorderen Fahrzeug verletzt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit, allerdings brachte ein Abschleppdienst das Fahrzeug der alkoholisierten Frau auf den Parkplatz einer Rastanlage. Bei der Unfallverursacherin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten ihren Führerschein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie von ihrem Ehemann abgeholt, der auch den Autoschlüssel an sich nahm. Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Schaden auf etwa 4000 Euro. (AZ)