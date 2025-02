Dichter Verkehr: Auffahrunfall auf der Autobahn

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der A7 bei Altenstadt in Richtung Norden ein Verkehrsunfall. Wegen des dichten Verkehrs musste ein Mercedesfahrer stark bremsen. Der unmittelbar dahinter folgende VW-Passat konnte noch rechtzeitig anhalten, doch der Pkw direkt dahinter schaffte das nicht mehr und kollidierte mit dem VW. Der wurde wegen die Wucht des Aufpralls wiederum auf den Mercedes geschoben. Durch den Unfall erlitten zwei Autofahrer leichte Verletzungen. Die Polizei gibt den gesamten Sachschaden mit rund 27.000 Euro an. (AZ)

