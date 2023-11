Altenstadt

Die Altenstadter müssen bald weniger für die Müllentsorgung bezahlen

Plus Die Verwaltung in Altenstadt legt ihre wohl letzte Kalkulation der Abfallgebühren vor. Diese bringt den Haushalten in den Jahren 2024 und 2025 eine Entlastung.

Von Rosaria Kilian

Wie schon in anderen Gemeinden des Landkreises wie Osterberg, Kellmünz oder Roggenburg kommt die Kalkulation der Abfallgebühren in Altenstadt zu einem erfreulichen Ergebnis für die Bürgerinnen und Bürger. Da der Gesamtverbrauch gestiegen sei, könne der Literpreis gesenkt werden, erläuterte Richard Rettich von der Kämmerei am Donnerstagabend in der Sitzung des Altenstadter Markgemeinderats. Er hat die Abfallgebühren für 2024 und 2025 kalkuliert und dem Gremium vorgelegt. "Vorneweg: Es wird günstiger", sagte er.

Konkret heißt das für Altenstadt: Eine 60-Liter-Tonne beispielsweise kostet für einen Privathaushalt künftig 107,28 Euro pro Jahr statt bislang 116,28 Euro. Für eine 80-Liter-Tonne fallen 143,04 Euro an im Vergleich zu 155,04 Euro im laufenden Jahr. Alle möglichen Fassungsgrößen (60 Liter, 80 Liter, 120 Liter und 240 Liter) kosten von 2024 an exakt 7,74 Prozent weniger. Wegen einer ähnlichen Preisanpassung müssen die Bürgerinnen und Bürger Altenstadts auch für den 60-Liter-Müllsack bald weniger bezahlen. Statt 4,45 Euro werden dafür künftig nur noch 4,10 Euro fällig.

