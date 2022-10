Altenstadt

17:30 Uhr

Die Ausstellung "Grün kaputt" ist noch so aktuell wie vor 40 Jahren

Plus In Altenstadt zeigt die Fotodokumentation von 1983, wie sich Städte und Dörfer in Bayern verändern. Für Autor Dieter Wieland ist sie so aktuell wie noch nie.

Von Zita Schmid Artikel anhören Shape

Die Ausstellung „Grün kaputt – Landschaft und Gärten der Deutschen“ will wachrütteln - und zeigt ein Thema, das auch nach fast 40 Jahren nicht an Aktualität verloren hat. Die Fotodokumentation, die nun in Altenstadt zu sehen ist, zeigt eine Wiederauflage aus dem Jahr 1983. Der preisgekrönte Dokumentarfilmer und Autor Dieter Wieland hat sie einst zusammen mit Rüdiger Disko sowie Peter M. Bode zusammengestellt. Als Vorreiter in Sachen Natur- und Umweltschutz wollten sie die Veränderungen der Städte und Dörfer in Bayern sowie der Landschaft eindringlich vor Augen halten. 2019 kam die Ausstellung zur Wiederauflage und ist laut Wieland „leider so aktuell wie damals. Oder wie noch nie“.

