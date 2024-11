Die Bürgerstuben setzen auf Tradition und auf neue Ideen aus ganz Europa.

Direkt in der Ortsmitte des Marktes Altenstadt findet man den Landgasthof Bürgerstuben. Untergebracht in einem der ehemaligen jüdischen Häuser, die sich in einem Ensemble zusammengefasst entlang der Ortsdurchfahrt an der Memminger Straße befinden, ist das Gasthaus mit der markanten Fassade kaum zu übersehen. Bewirtet wird die Bürgerstuben von der Familie Brüderl. Schon beim Betreten der Gaststätte wird deutlich, dass es sich innen wie außen um eine Traditionsgaststätte handelt, die sich aber Neuerungen und dem Zeitgeist nicht verschließt.

