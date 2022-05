Die Feuerwehr Altenstadt braucht mehr Platz

Plus Das vor 14 Jahren sanierte Feuerwehrhaus platzt aus allen Nähten. Auch die Parkplatzsituation um das Gebäude ist schwierig. Die Gemeinde hat aber ein Problem.

Das Feuerwehrgerätehaus in Altenstadt hat seine Kapazitätsgrenzen erreicht. Dies geht aus einem Schreiben von Kommandant Christian Link an den Marktgemeinderat Altenstadt hervor. Doch für eine große Lösung fehlt der Gemeinde derzeit das Geld.