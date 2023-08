Die "freischaffenden Künstlerinnen" von Altenstadt und ihre Kräuterbüschel

Seit einem Vierteljahrhundert entstehen in der Garage von Finni Merk die duftenden Sträuße zu Mariä Himmelfahrt. Hier ist alles "Bio und regional".

Auf einem großen Tisch in der Garage von Finni Merk türmten sich verschiedene Kräuter. Salbei, Schafgarbe, Johanniskraut oder auch wilder Oregano waren dabei. Sie verströmten einen erfrischend-würzigen Duft. Zusammen mit Blumen und Getreideähren wurde am Nachmittag vor Mariä Himmelfahrt in der Garage der Altenstadterin aus den Pflanzen wieder Kräuterbüschel gebunden. Es war ein kleines Jubiläum. „Seit 25 Jahren binden wir in unserer Garage die Kräuterbüschel“, sagt dazu Finni Merk.

Die Kräuterbüschel sind in Altenstadt eine Tradition

Dabei wurde dieser Brauch in Altenstadt bereits vor rund 30 Jahren vom dortigen katholischen Frauenbund, dessen Vorsitzende Merk viele Jahre war, ins Leben gerufen. Von diesem Brauchtum zu Mariä Himmelfahrt habe sie aus anderen Orten erfahren, erinnert sich Merk. „Das hat uns damals noch gefehlt“, erzählte sie weiter. So wurde das Fertigen der Kräutersträuße durch Mitglieder des Frauenbundes auch in Altenstadt zur Tradition. Und die geräumige und natürlich auch wettergeschützte Garage der Familie Merk hierfür bald der angestammte Platz.

Seit einigen Monaten gibt es den Frauenbund in Altenstadt nicht mehr. Er hat sich aufgelöst. Doch der Brauch des Kräuterbüschelbindens ist geblieben. So waren es an diesem Nachmittag neben Finni Merk, auch Gertrud Müller, Maria Schwaighofer, Anni Raab, Hermine Briglmeir, Sabine Glass-Wiest sowie Brigitte Schuhmacher, die immer wieder um den großen Tisch gingen, um für ihren entstehenden Strauß die noch jeweils fehlenden Kräuter oder Blumen zu finden und hinzuzufügen. Dabei sind die Büschel, die hier wie anderswo traditionell zu dem katholischen Feiertag gebunden wurden, Sträuße, die es in sich haben: Sie waren früher Ausdruck und Symbol für Volksglauben und Frömmigkeit. Denn die beim Gottesdienst dann gesegneten und als getrocknete Sträuße aufgehängten Büschel sollten Unheil vom Haus und Hof fernhalten.

Die Kräuterbüschel stehen auch für Naturverbundenheit

Heute steht die Tradition des Kräuterbüschel-Bindens unter anderem für Naturverbundenheit. „Bio und regional“ seien ihre Kräuter und Blumen, sagten dazu die Altenstadter Frauen. Denn alle Pflanzen seien aus heimischen Gärten, aus Wiesen und Fluren in der Umgebung. Sie lachten. Die Stimmung war gut, auch wenn ihre ehrenamtliche Binde-Arbeit zu dem Zeitpunkt noch lange nicht getan war. Es sei auch ein Zeichen des Glaubens und der Marienverehrung, ergänzte Merk. „Vielfältig ist der Blumen Zahl, die gern Maria loben. So manches Kraut in Berg und Tal preist sie im Himmel oben“, steht in Versen, die sie einst für ihre Frauenbundmitglieder zu dem Anlass ausgesucht und nun wieder herausgeholt hat. Viele Kräuter haben eine heilende Wirkung und entfalten oft Mitte August ihre größte Wirksamkeit. So hat auch das Kräutersammeln zu Mariä Himmelfahrt, das immer am 15. August gefeiert wird, seinen Sinn. Und so schließt der Brauch auch den Dank für die Schätze der Natur mit ein.

Wie nun ein Kräuterstrauß aussehen soll, ist individuell und von Ort zu Ort verschieden. Überlieferte Regeln, dass beim Binden eine bestimmte Anzahl von Kräutern eingehalten werden soll, wird von den Altenstadter Binderinnen nicht umgesetzt. „Wir sind freischaffende Künstler“, meinten sie dazu lachend. Beim Gottesdienst am Dienstag in Illereichen wurden dann alle gebundenen Kräuterbüschel – insgesamt rund 140 an der Zahl – gesegnet. Pfarrer Thomas Hagen, der zu Mariä Himmelfahrt immer seine Heimatgemeinde besucht, hat dies vorgenommen. Zugunsten der Innenrestauration der Illereicher Kirche fanden die Büschel dann gegen eine Spende ihre Abnehmerinnen und Abnehmer.

