Unsere Redaktion im Altenstadter Adventskalender

Hinter Türchen 14 des Adventskalenders der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt verbergen sich die Redakteure der Illertisser Zeitung mit guten Nachrichten.

Der Altenstadter Pfarrer Thomas Kleinle hat heuer zum zweiten Mal einen ganz besonderen Adventskalender gestaltet. Hinter 24 Türen gestalten Menschen aus der Region ein kleines Video: Sie musizieren, erzählen Geschichten oder verbreiten auf andere Art und Weise vorweihnachtliche Stimmung.

Auch die Redaktion der Illertisser Zeitung ist in diesem Jahr mit dabei und will beweisen: Es gibt nicht nur schlechte Nachrichten - auch wenn es in tristen Pandemie-Jahren manchmal den Anschein macht. Aber sehen Sie selbst.